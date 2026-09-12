Пловдивска болница получи като дарение кардио апаратура с изкуствен интелект
Дарителската кампания се организира по инициатива на община Пловдив, Гражданско движение „Будител“ и BTL Industries България
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Дарителската кампания се организира по инициатива на община Пловдив, Гражданско движение „Будител“ и BTL Industries България
Сърце и Мозък София ускорява и приближава реформирането на българското здравеопазване
Редица спортуващи често се колебаят какъв кардио метод да изберат в името на борбата си с излишните килограми или мазнини по себе си. Някои предпочита...