Всичко за Кардио

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Здравеопазването е първи приоритет на българите: изправени срещу ‚Сърце и Мозък‘ София, популистите губят и изчезват. Министър Кондева, моля, решете и не се страхувайте: хората ще Ви благославят!

Здравеопазването е първи приоритет на българите: изправени срещу ‚Сърце и Мозък‘ София, популистите губят и изчезват. Министър Кондева, моля, решете и не се страхувайте: хората ще Ви благославят!

Сърце и Мозък София ускорява и приближава реформирането на българското здравеопазване

22 април | 8:37
5 коментара
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Кардио разбиване (ВИДЕО)

Кардио разбиване (ВИДЕО)

Редица спортуващи често се колебаят какъв кардио метод да изберат в името на борбата си с излишните килограми или мазнини по себе си. Някои предпочита...

11 септември | 14:05
0 коментара
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