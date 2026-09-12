Шеметно послание към света! Медии гръмнаха за избора на папа Лъв ХІV
Анализатори насочват вниманието си върху избора на неговото папско име
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Анализатори насочват вниманието си върху избора на неговото папско име
Аз съм от ордена на св. Августин, който е казал "с вас съм християнин, а за вас съм епископ", каза в първото си слово новият понтифик
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