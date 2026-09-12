Караново пази тайни на приятеля на Калигула
Спасяват гробницата, в която намериха уникална колесница, единственият стъклен ритон и три меча
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Спасяват гробницата, в която намериха уникална колесница, единственият стъклен ритон и три меча
Могилата в Караново още крие тайни на траките. Кой е погребан в нея?
При Ева гощават с яхния от сини сливи и бакла
Караново. Карановската колесница е нещо изключително. Тя и цялата гробница, открита от археолога Веселин Игнатов, са витрина и за община Нова Загора,...
Находката край Караново спасена от иманярски набези