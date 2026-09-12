Плажовете скараха две министърки
Павлова и Ангелкова в спор защо няма концепция за стопанисването на ивиците Стопанисването на плажовете предизвика остър спор в правителството. Това...
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Павлова и Ангелкова в спор защо няма концепция за стопанисването на ивиците Стопанисването на плажовете предизвика остър спор в правителството. Това...
Американски сайт твърди, че стопанинът на Кремъл нарекъл турския си колега "малък диктатор" Диктаторът Ердоган щял да отиде в ада, ако не прекрати по...
Благоевград. Неправомерно ползване на мери и пасища доведе до напрежение между животновъдите в община Сандански. В кметството са внесени множество сиг...
София. Лекарският съюз и здравната каса се скараха заради цените и броя на прегледите и лечението в болниците за догодина. Медиците се опасяват, че На...