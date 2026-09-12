Кой е Царят на Капана - Башар или Сано
Те са като Монтеки и Каполети
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Те са като Монтеки и Каполети
В последния ден на вече ненужния лев
Любопитни факти от ежедневието на големите градски фамилии
Защо президентът взе да става нервен
Ето кои обекти ще посетят
Каза дали ще се ходи на нови избори
Голяма промяна в живота на водещата
Той коментира шансовете за кабинет
Изваден е от списъка с правителството
Подадена е и молба за намаляване на определената от Районния съд парична гаранция в размер на 5000 лв.
Изправят пред съда 46-годишният Ивайло Пенов
Днес около 19,45 часа служители на полицията от 4 РУ са задържали за срок от 24 часа извършителя на хулиганската проява
Той отдавна се е превърнал в талисман за творческия квартал в Пловдив
Собственик на заведение нападна продавач на чорапи в "Капана".
Тук всичко е цветно и уютно, а занаятчиите са превърнали работата си в изкуство
Юбилейното издание радва с прекрасно настроение, много изкуство, хубава храна
Иван Гунев най-вероятно е получил инфаркт, украинци виновни за мелето в Капана
Собствениците на къщи в пловдивския квартал "Капана" се обявиха срещу автомобилите, които денонощно преминават или паркират пред домовете им. Причинат...
"Капана" е от най-романтичните места в Пловдив
Пловдив. Един от най-старите пловдивски квартали "Капана" все повече започва да прилича на модерно артпространство. На прочутата занаятчийска улица...