Експерт: Защо по капака на шахтата тече ток?
Абсолютно недопустимо е да се извеждат електрически проводници от шахта
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Абсолютно недопустимо е да се извеждат електрически проводници от шахта
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