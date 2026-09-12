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Велика Събота e

Велика Събота e

Богослужението на Велика Събота е посветено на възпоменанието пребиваване на Иисус Христос „в гроба с плътта, в ада с душата като Бог, в Рая с разбойн...

30 април | 7:30
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