Архангелова задушница. Какво не трябва да правите?
Това е една от трите големи задушници
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Това е една от трите големи задушници
Папа Франциск в неделя обяви почитаната монахиня Майка Тереза за светица, по време на литургия за канонизация па площад „Св. Петър" във Ватикана. „В...
Св. Паисий Светогорец е един от светците, канонизирани през новото време. Живял е през XX в. и отива при Бога през 90-те години на миналия век. Извест...
Богослужението на Велика Събота е посветено на възпоменанието пребиваване на Иисус Христос „в гроба с плътта, в ада с душата като Бог, в Рая с разбойн...
Свободна България нямаше да я има без трите основни стълба - църквата, която да дава надежда, училището, което да просвещава, и пивницата, в която пор...
Владиката с мания по лъскави обувки като Милото, обича да черпи, не си падал по разкоша