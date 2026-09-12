Нови правила! Един документ променя пътуванията до Великобритания
Британското министерство на вътрешните работи препоръчва да се използва специално разработеното приложение
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Британското министерство на вътрешните работи препоръчва да се използва специално разработеното приложение
Заповедта е на зам.-министъра на регионалното развитие Ангелина Бонева
Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия в Софийския университет стартира на 22 февруари 2016 г. Крайни...