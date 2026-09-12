Тайнственият лидер на талибаните е в Кандахар
Той никога не се е появявал публично
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Той никога не се е появявал публично
Обстрел по базата на международните коалиционни сили на летището
Няма пострадали български военнослужещи при ракетен обстрел на базата на международната коалиция на летище Кандахар, Афганистан. Това съобщиха от прес...
25-годишната Славена Желязкова изкомандва своя взвод вчера, за да отдаде почести на военния министър Николай Ненчев в базата на 61-ва бригада в Кар...
Над 40 цивилни, в това число и афганистански войници, са убити, а 35 ранени след атаките на талибаните срещу летището в Кандахар снощи. Боевете в райо...
Ямбол. С тържествен ритуал днес в Ямбол бяха посрещнати завърналите се от Кандахар военнослужещи от 26-ти контингент, участвали в операцията на Между...
Кандахар. Най-малко 12 души са загинали при самоубийствен атентат в полицейска столова в централната част на Афганистан, съобщи Асошиейтед прес, цитир...
София. Още почти 300 български военнослужещи ще бъдат изпратени в афганистанския град Кандахар, стана ясно от съобщение на Министерство на отбраната....