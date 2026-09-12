Кутев разкри колко дълго ще управляват служебните
Повечето българи нямат нищо против да са канадски граждани, каза говорителят на МС
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Повечето българи нямат нищо против да са канадски граждани, каза говорителят на МС
Трима канадски граждани, присъединили се към свързани с "Ал Кайда" терористични групи, помогнали в отвличането на американски журналисти в Сирия и в д...
Кърджали. Приключи заключителният етап на конкурса по избор на главен изпълнител за изграждане на цинковото производство в Кърджали. На 31 октомври ме...