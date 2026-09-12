Зловещо! Майка бе давена и бита с камшик пред трите й деца
Пореден случай на зловещо домашно насилие предизвика гнева на цялата страна
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Пореден случай на зловещо домашно насилие предизвика гнева на цялата страна
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Народът ни обича силни политици, каза Кубрат Пулев
Британски пенсионер, заловен да прави домашно вино в Саудитска Арабия, може да бъде осъден на 360 удара с камшик - наказание, което може да го убие, т...
Върховният съд на Саудитска Арабия потвърди присъдата срещу либерален блогър, произнесена през януари, предаде АФП. Блогърът Раиф Бадауи беше осъден м...
Екстремистите от "Ислямска държава" заплашили с наказание от 80 камшика футболните фенове, които искали да гледат по телевизията испанското дерби межд...
Дакота Джонсън призна, че си е откраднала от реквизитното бельо на "50 нюанса сиво", защото било много удобно. В еротичния филм 25-годишната дъщеря на...
Техеран. Шестима иранци бяха арестувани за появяване във видео, в което танцуват на хитовата песен на Фарел Уилямс - Happy. Младежите са получили изкл...