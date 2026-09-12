Алберт с нови точки от Световната купа
Звездата ни остана на крачка от финалите в Ленцерхайде, Камен с дебют в СК за сезона
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Звездата ни остана на крачка от финалите в Ленцерхайде, Камен с дебют в СК за сезона
Националът е №1 в Кронплац
Камен Златков е №1 в Кронплац, брат му Калин е шести
Ева Вукадинова е първа при жените
Младок изненада фаворитите в Банско
Гъркинята София Рали е първа при жените в Банско
Симона Скробанса е шампионка на България до 21 г
Попов, Златков и Тодоров отлетяха в добро настроение и с националния флаг
Алберт Попов и Камен Златков вече са в топ 50 на най-добрите слаломисти
Двама българи ще стартират във вторник вечер на пистата "Планай" пред 50 000 зрители
Алберт Попов и останалите топ алпийци се подготвят на отлично направеното трасе на писта №7
Алберт Попов и Камен Златков ще тренират под Тодорка за слалома за Световната купа в Загреб
Вукадинова и Задперровска с по един успех под Тодорка
Българинът със силен резултат и в гигантския слалом
Националът в ските е 12-и на гигантския слалом за Континенталната купа
Българският ас е втори на слалома за Континенталната купа
Йоан Тодоров е 13-и с трето време във втория манш
Завърналият се след контузия Йоан Тодоров е 26-и
Националът е 11-и на слалома в Леви
Алпиецът остана само на 0,13 сек от третия