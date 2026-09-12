Изненада! Сашо Кадиев влиза в ново шоу
Форматът тръгва през февруари
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Форматът тръгва през февруари
Очаква се рокадите в националната телевизия да продължат
Кедъра получава грамофона от колегите си от спортната редакция Василена Матакиева и Иван Петров
София. Известният спортен журналист от БНТ Камен Алипиев – Кедъра получи днес приза за спортна журналистика „Людмил Неделчев – Люпи". Камен Алипиев е...