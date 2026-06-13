Лавров: "Камчия" е меката руска сила в BG
Изявлението си дипломат №1 на Русия направи в отговор на въпрос а въпрос на руски сенатор дали не е време на базата на Камчия "да се създаде руски хум...
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Изявлението си дипломат №1 на Русия направи в отговор на въпрос а въпрос на руски сенатор дали не е време на базата на Камчия "да се създаде руски хум...