Мъртва риба в Камчия
Според експертите виновникът за зaмърcявaнeтo e cвинeвъдeн кoмплeкc
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Според експертите виновникът за зaмърcявaнeтo e cвинeвъдeн кoмплeкc
От язовир Камчия се взима вода и не стига, но се работи върху това туризмът да е целогодишен
Варна. Пред финализиране е мащабното строителство в Санаториално-оздравителния комплекс "Камчия" с довършването на най-новия лагер "Черноморски", койт...