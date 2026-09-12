Уникално момче: Стоичков със специален дар за легендата Камбуров
Голямо шоу на бенефиса му пред 10 000 души на "Лаута".
Следете всички новини, анализи и коментари за Камбуров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Голямо шоу на бенефиса му пред 10 000 души на "Лаута".
Нападателят вкара и двата гола за победата на Берое над Ботев във Враца
Голмайсторът се връща в бившия си тим
Арда и ЦСКА 1948 направиха 1:1
Камбуров пак бележи
Етър със седма поредна загуба
Мартин Камбуров се е заразил на морето
Голаджията се разписа два пъти срещу "белите" в Стара Загора
Берое би 4:2, Камбуров бележи гол №232
Основната ми цел е да вкарвам голове, обяви нападателя
Камбуров отново бележи
Берое поведе с 1:0 на Черно море в дербито за шестото място
Голаджията се мести в София от лятото
Камбуров на път да продължи кариерата си в София
Нападателят иска да подобри рекорда на Петър Жеков
Мартин Камбуров иска да продължи в елитен тим от следващия сезон
Берое измъкна 1:1 на "сините"
Тимът от Кърджали надви като гост Берое, Камбуров не уцели вратата от дузпа
Старозагорци удариха с 4:0 Ботев (Вр), Камбуров с гол №225
Новакът в efbet Лига спечели вкъщи с 2:1