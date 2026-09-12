Министър Лиляна Павлова се срещна с Камарата на строителите
София. Да се сертифицират максимално бързо извършените дейности по оперативните програми на ЕС, призова регионалният министър Лиляна Павлова на среща...
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София. Да се сертифицират максимално бързо извършените дейности по оперативните програми на ЕС, призова регионалният министър Лиляна Павлова на среща...
Държавата и общините дължат на фирмите от бранша 1 млрд. лв. Строителните компании може да спрат работата по проекти, които се финансират с пари от Е...
София. Нови правила в търговете за поддръжка на шосета ще гарантират повече поръчки за малките и средни фирми в строителния бранш. Това обяви председа...