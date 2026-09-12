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Малки фирми кърпят дупките

Малки фирми кърпят дупките

София. Нови правила в търговете за поддръжка на шосета ще гарантират повече поръчки за малките и средни фирми в строителния бранш. Това обяви председа...

24 септември | 14:32
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