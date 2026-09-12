ВСС изслушва шефа на СГС, обещава му подкрепа
Висшият съдебен съвет изслушва председателя на Софийския градски съд Калоян Топалов. Ръководството на СГС има подкрепата на ВСС, обяви по време на про...
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Висшият съдебен съвет изслушва председателя на Софийския градски съд Калоян Топалов. Ръководството на СГС има подкрепата на ВСС, обяви по време на про...
По-голяма част от магистратите са честни и работят, а гнилите ябълки в съдебната власт са изключително малко. Това заяви пред бТВ новият председател н...
Калоян Топалов иска да върне авторитета на Градския съд Като студент отличникът на Юридическия факултет бил общ работник и куриер Смелост, воля и ха...
Висшият съдебен съвет (ВСС) избра Калоян Топалов за председател на Софийски градски съд (СГС). За него гласуваха 14 от кадровиците, които присъстваха...