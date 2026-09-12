6 неща, които не знаем за Кошооту
Името му означава "Европейска арфа", фамилията му вече е Андо
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Името му означава "Европейска арфа", фамилията му вече е Андо
Бойко Борисов прие Калоян Махлянов в Министерския съвет
Токио, Родният ас в сумото Калоян Махлянов ще бъде един от главните герои в швейцарски филм. Той е получил покана да участва в историческата лента зае...
Осака. Най-ниският тръшна Котоошу на турнира по сумо в Осака. Калоян бе победен от 168-сантиметровия Тойоношима. Това е 7-мо поредно поражение за бълг...
Осака. Българинът Калоян Махлянов-Котоошу претърпя трета поредна загуба в пролетния турнир по сумо "Хару башьо" в Осака. "Българският Гъливер" този пъ...
Калоян Махлянов- Котоошу взе победа в седмия кръг на грандиозния летен турнир по сумо в Нагоя. Чрез хватката уватедашинаге Махлянов успя да пребори с...
Малко, но свръхкачествена агитка ще имат националите в сряда, когато се изправят срещу Япония в Нагоя. Очаква се сумистът Калоян Махлянов-Котоошу да п...