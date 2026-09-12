Всичко за Калоян Махлянов

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Най-ниският тръшна Котоошу

Най-ниският тръшна Котоошу

Осака. Най-ниският тръшна Котоошу на турнира по сумо в Осака. Калоян бе победен от 168-сантиметровия Тойоношима. Това е 7-мо поредно поражение за бълг...

16 март | 18:17
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Пореден успех за Котоошу

Пореден успех за Котоошу

Калоян Махлянов- Котоошу взе победа в седмия кръг на грандиозния летен турнир по сумо в Нагоя. Чрез хватката уватедашинаге Махлянов успя да пребори с...

13 юли | 14:09
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Котоошу вика за националите

Котоошу вика за националите

Малко, но свръхкачествена агитка ще имат националите в сряда, когато се изправят срещу Япония в Нагоя. Очаква се сумистът Калоян Махлянов-Котоошу да п...

28 май | 21:30
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