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Враг на чина

Враг на чина

"Ще ги бием, те и без това не заслужават да живеят". Така едно от децата в Калище разреши за секунди проблема с бежанците, които на 15 септември трябв...

17 септември | 5:10
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