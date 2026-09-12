Коларова: Нежеланите в Калище деца бежанци все още не ходят на училище
София. Нежеланите в Калище деца бежанци все още не ходят на училище, обяви министърът на образованието в служебния кабинет Румяна Коларова пред Дарик....
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София. Нежеланите в Калище деца бежанци все още не ходят на училище, обяви министърът на образованието в служебния кабинет Румяна Коларова пред Дарик....
Искри прехвърчаха между образователното министерство и Държавната агенция за бежанците заради осигуряването на училище за децата от Калище, които бяха...
"Ще ги бием, те и без това не заслужават да живеят". Така едно от децата в Калище разреши за секунди проблема с бежанците, които на 15 септември трябв...
Калище. Децата бежанци от село Калище не са заразни, това заяви в ефира на Нова телевизия директорът на дирекция "Качество на процедурата за междунаро...