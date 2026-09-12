Потъналите градове на България оживяват под закрилата на ЮНЕСКО
От античния Несебър до праисторическите селища край Созопол – екипът на Центъра за подводна археология пише нова глава в историята на морската ни паме...
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От античния Несебър до праисторическите селища край Созопол – екипът на Центъра за подводна археология пише нова глава в историята на морската ни паме...
Взети са всички мерки, каза Калин Димитров
Апелативният съд в София потвърди присъдите за убийството на 16-годишния Николай Димитров от Враца. Момчето издъхна след жесток побой, нанесен му пред...