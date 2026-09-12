Бербо се раздели с най-милото си /СНИМКИ/
Нещо, което футболистът много обичаше, се продава
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Нещо, което футболистът много обичаше, се продава
Американският концерн "Кадилак", който е част от групата на "Дженерал Мотърс", заяви амбициите си за по-сериозно присъствие на европейския пазар с пре...
Димитър Бербатов е на път да осъществи любопитна сделка, но не за бъдещето си като футболист. Нападателят може да се раздели с огромния си кадилак "Ес...