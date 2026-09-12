Всичко за Кабриолет

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$1,3 млн. за Venom GT Spyder

$1,3 млн. за Venom GT Spyder

Най-бързият кабриолет в света вече не е Bugatti, а кола от Тексас. Американският модел Hennessey Venom GT Spyder Clocked е успял да развие невероятнит...

15 април | 22:25
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$372 600 за кабриолет на McLaren

$372 600 за кабриолет на McLaren

Немският автоконцерн McLaren представи суперлуксозния и скоростен кабриолет. Версията с 666 конски сили, произвеждани от 3.8 би-турбо V8 двигател, мож...

06 декември | 21:05
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Най-яките кабриолети

Най-яките кабриолети

В средата на следващия месец Mercedes-Benz ще покаже на автомобилния салон във Франкфурт открит вариант на флагманския си модел S-Class. Компанията об...

08 септември | 20:45
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Бързата котка F-Type S

Бързата котка F-Type S

Кабриолетът на Jaguar вади 360 к.с. от 3-литровия V6 двигател Той е мощен и бърз. Пленява те от пръв поглед, глези те и раздялата с него е болезнена....

24 юни | 20:30
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