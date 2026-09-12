$1,3 млн. за Venom GT Spyder
Най-бързият кабриолет в света вече не е Bugatti, а кола от Тексас. Американският модел Hennessey Venom GT Spyder Clocked е успял да развие невероятнит...
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Най-бързият кабриолет в света вече не е Bugatti, а кола от Тексас. Американският модел Hennessey Venom GT Spyder Clocked е успял да развие невероятнит...
Немският автоконцерн McLaren представи суперлуксозния и скоростен кабриолет. Версията с 666 конски сили, произвеждани от 3.8 би-турбо V8 двигател, мож...
Текстилният гюрук се вдига за 21 сек при скорост до 48 км/ч Land Rover представи първия в света луксозен, компактен SUV кабриолет. Range Rover Evoque...
В средата на следващия месец Mercedes-Benz ще покаже на автомобилния салон във Франкфурт открит вариант на флагманския си модел S-Class. Компанията об...
Сливен. Лек автомобил Фолксваген, тип кабриолет, изгоря напълно при пожар в Сливен. Огънят е пламнал 40 минути след полунощ на 20 ноември, съобщиха от...
Кабриолетът на Jaguar вади 360 к.с. от 3-литровия V6 двигател Той е мощен и бърз. Пленява те от пръв поглед, глези те и раздялата с него е болезнена....
Пловдив. Главният прокурор Сотир Цацаров изпрати лично дъщеря си на бала й. За тържеството на момичето той се прибра в Пловдив, където наследницата му...