Почина пострадалият в катастрофата край Ахелой
Почина мъжът, който пострада в катастрофата край Ахелой. Това съобщиха от ОДМВР-Бургас за "Фокус". Мъжът бе в тежко състояние вследствие на верижна к...
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Почина мъжът, който пострада в катастрофата край Ахелой. Това съобщиха от ОДМВР-Бургас за "Фокус". Мъжът бе в тежко състояние вследствие на верижна к...
Кандидатът за втори мандат кмет на Община Поморие Иван Алексиев официално представи листата за общински съветници пред жителите на град Каблешково. „...
Миряни скачат срещу поп, бивш рокаджия. Над 700 души от Каблешково са пратили подписка до Светия синод с искане свещеникът да бъде отзован. В бургаско...
Бургас. Бивш затворнически надзирател се самоуби. Кървавият инцидент е станал в Каблешково. 46-годишният Станчо Колев е сложил край на живота си с еди...
Каблешково. Бивш затворнически надзирател се самоуби, след като се простреля в главата. Кървавият инцидент е станал в Каблешково. 46-годишният Станчо...