Всичко за Каблешково

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Бунт срещу поп рокаджия

Бунт срещу поп рокаджия

Миряни скачат срещу поп, бивш рокаджия. Над 700 души от Каблешково са пратили подписка до Светия синод с искане свещеникът да бъде отзован. В бургаско...

29 януари | 19:00
0 коментара
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Бивш надзирател се застреля

Бивш надзирател се застреля

Бургас. Бивш затворнически надзирател се самоуби. Кървавият инцидент е станал в Каблешково. 46-годишният Станчо Колев е сложил край на живота си с еди...

22 юни | 17:15
0 коментара
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Бивш надзирател се самоуби

Бивш надзирател се самоуби

Каблешково. Бивш затворнически надзирател се самоуби, след като се простреля в главата. Кървавият инцидент е станал в Каблешково. 46-годишният Станчо...

22 юни | 12:41
0 коментара
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