БСП пуска още министри на Орешарски на вота
Таня Андреева и Десислава Терзиева дублират водачите Професори и министри от кабинета "Орешарски" удрят рамо на водачите в червените листи, научи "Ст...
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Таня Андреева и Десислава Терзиева дублират водачите Професори и министри от кабинета "Орешарски" удрят рамо на водачите в червените листи, научи "Ст...
София. "Не очаквам забавяне на оставката на правителството, стига с този драматизъм", към това апелира председателят на парламента Михаил Миков пред ц...
Третият вице поема икономиката и инвестициите до месец