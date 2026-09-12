Фенербахче взе Месут Йозил
Световният шампион си тръгва след 7,5 години в Арсенал
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Световният шампион си тръгва след 7,5 години в Арсенал
Ди Си Юнайтед искат звездата
Ал Насър дава 15 млн. паунда годишно на германския национал
Йозил вече е финансирал 219 животоспасяващи операции, целта му са 1000
Ди Си Юнайтед иска халфът на Арсенал през зимата
За радост няма пострадали, жената на Йозил също била там
Германският национал ще плати операциите на 1000 деца по света
Лондон. Звездата на "Арсенал" Месут Йозил прати титлата в Шампионската лига на "Борусия" Д. Утре вечер двата отбора играят един срещу друг в Германия,...