Йоско Шамли е бил фатално болен
Талантливият актьор е криел тежка диагноза от колегите си
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Талантливият актьор е криел тежка диагноза от колегите си
Йосиф остава в историята на българския театър със своите десетки превъплъщения на сцената
Звездите от "Под прикритие" поляха премиерата на "Агенти" в Шумен Актьорите от постановката "Агенти", чиято премиера беше в Шумен, релаксираха след к...
С колегите от "Под прикритие" поискахме отново да сме заедно, затова правим "Агенти", казва известният актьор Театърът се разлива по кръвоносната сис...