Гръцка мегазвезда гостува в София
Йоргос Даларас излиза в НДК на 25 октомври
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Йоргос Даларас излиза в НДК на 25 октомври
Йоргос Даларас ще изнесе концерт в разгара на лятото - 5 август. Музикантът идва у нас по покана на фондация "Солей", а срещата му с почитатели е на о...
Йоргос Даларас ще изнесе концерт на 5 август в обновения стадион "Арена Созопол". Той ще посети България за първи път по покана на фондация "Солей" и...