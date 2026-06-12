ИД заплаши да убие йорданския пилот до залез
Аман. Чрез гласа на японския пленник Кенджи Гото „Ислямска държава" заплаши да убие веднага йорданския пилот Мааз ал Касасбех до залез-слънце на 29 ян...
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Аман. Чрез гласа на японския пленник Кенджи Гото „Ислямска държава" заплаши да убие веднага йорданския пилот Мааз ал Касасбех до залез-слънце на 29 ян...