Убитите Йорданка и Петя били красавици
Майката Йорданка Сапунджиева и дъщеря й Петя били страхотни красавици, показва профилът на жената във Facebook. Те двете, заедно с Благой Сапунджиев ...
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Майката Йорданка Сапунджиева и дъщеря й Петя били страхотни красавици, показва профилът на жената във Facebook. Те двете, заедно с Благой Сапунджиев ...
Столична община засажда повече дръвчета и цветя из града, прави нови велоалеи „Санкциите и сега са достатъчно високи". Това заяви столичният кмет Йо...
София. Софиянци ще разделят боклука си от юли месец. За това съобщи кметът на столицата Йорданка Фандъкова. Тя откри заседанието на Столичния общински...