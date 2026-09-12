"Левски" скъса с Йордан Милиев
Защитникът Йордан Милиев бе на кратка среща със спортния директор на Левски Георги Иванов, след която стана ясно, че няма да му бъде продължен договор...
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Защитникът Йордан Милиев бе на кратка среща със спортния директор на Левски Георги Иванов, след която стана ясно, че няма да му бъде продължен договор...
"Левски" привлече централния защитник Йордан Милиев. "Сините" осъществиха трансфера след контузията на Деян Иванов. За последно Милиев игра в Македон...
София. Нов шанс за трансфер в чужбина има пред Йордан Милиев. Според медиите в Италия интерес към него проявяват два отбора от Серия Б. Първият е "Аве...
София. Бранителят на "Левски" Йордан Милиев даде обширно интервю за официалната програма на мача между "сините" и Любимец. Той заяви, че "Левски" търс...
София. "Славия" взе нов левскар в лицето на Йордан Милиев. За последно централният защитник бе на проби в италианския "Авелино", но там не успя да впе...