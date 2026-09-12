Всичко за Йордан Милиев

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Последни новини Спорт
"Левски" си върна Данчо Милиев

"Левски" си върна Данчо Милиев

"Левски" привлече централния защитник Йордан Милиев. "Сините" осъществиха трансфера след контузията на Деян Иванов. За последно Милиев игра в Македон...

13 октомври | 10:20
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"Славия" взе нов левскар

"Славия" взе нов левскар

София. "Славия" взе нов левскар в лицето на Йордан Милиев. За последно централният защитник бе на проби в италианския "Авелино", но там не успя да впе...

13 август | 18:15
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