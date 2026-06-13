Малки футболисти показаха талант в памет на Йордан Динов
Детски футболен турнир в памет на убития преди четири години благоевградски бизнесмен Йордан Динов се проведе в събота и неделя в Благоевград. Спортна...
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Детски футболен турнир в памет на убития преди четири години благоевградски бизнесмен Йордан Динов се проведе в събота и неделя в Благоевград. Спортна...
Третият международен турнир по футбол в памет на показно разстреляния на 4 април 2012 г. бизнесмен Йордан Динов ще се проведе в Благоевград в събота и...