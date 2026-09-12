75 000 евро взела Иванчева, за да сваля Иван Гешев
Тя създава илюзия, че няма пари. Изведнъж стана диктатор, казва подалият сигнал срещу нея
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Тя създава илюзия, че няма пари. Изведнъж стана диктатор, казва подалият сигнал срещу нея
София. Бисер Миланов – Петното получил предложение да подпише декларация, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов му е предложил 500 хил. лв, в замяна на кое...
София. "Среща между мен, Бойко Борисов и Бисер Миланов имаше", призна председателят на Национално движение „Свобода" Йордан Бонев на изслушване във...
София. Има доказателства за срещата ни с Бойко Борисов в Банкя, обяви Йордан Бонев от движение "Свобода". Двамата с Бисер Миланов-Петното са основате...
София. "Бойко Борисов даде на Бисер Миланов-Петното чрез посредник 12 000 лв. На 15 януари трябваше да има нова среща между Борисов и Петното. Тогава...