Ето кой е депутатът, пометен от такси
Шофьорът е избягал и се издирва от полицията
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Шофьорът е избягал и се издирва от полицията
С обръщения към съгражданите си излезе водачът на листата за общински съветници в Благоевград от ГЕРБ – Йордан Андонов. Той напомня, че 25 октомври е...
Благоевград. "Няма драма в централата на ГЕРБ в Благоевград, не се очаква масово напускане на хора от партията", заяви във вторник общинският ръковод...
Благоевград. Качественото образование на подрастващите в различните етапи на тяхното израстване е в основата на всички усилия, които ангажираните в то...