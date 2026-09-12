Калин Вельов и Йоанна Драгнева с хит за „Връзкология“
Музикантите актьорстват в новата БГ комедия
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Музикантите актьорстват в новата БГ комедия
На Ненчо му върви и в играта, и в любовта
Актьорът Ненчо Балабанов пусна сърцераздирателен любовен статус във Facebook с който намеква, че връзката му с Йоанна Драгнева е на път да се възроди....
Йоана Драгнева и Ненчо Балабанов досега не говореха за връзката си, макар и да не я криеха, но вчера тя разби с поста си във Фейсбук, където признава...
Ненчо и Йоана не крият любовта си
София. Вече е факт клипът към песента "Силен и Див" на Йоанна Драгнева. "Давай напред! Не бъди копие на някой друг! Не влизай в шаблон! Бъди силен и д...
Йоанна беше като фея на цветята
София. Ghettoman е подал жалба в ДАНС за това, че нарушили авторските му права. Изпълнителят смята да съди певицата Йоанна Драгнева, която не му не си...
Златка Димитрова, която загуби бебето си преди седмица, ще се покаже бременна в най-новото видео на Йоанна Драгнева - "Силен и див". Певицата разказва...