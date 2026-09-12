Всичко за Йоанна Драгнева

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Ненчо и Йоанна се събират ?

Ненчо и Йоанна се събират ?

Актьорът Ненчо Балабанов пусна сърцераздирателен любовен статус във Facebook с който намеква, че връзката му с Йоанна Драгнева е на път да се възроди....

21 декември | 10:39
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Златка се показва в клип

Златка се показва в клип

Златка Димитрова, която загуби бебето си преди седмица, ще се покаже бременна в най-новото видео на Йоанна Драгнева - "Силен и див". Певицата разказва...

15 август | 17:35
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