Банско приема днес гигантски слалом за Световната купа
Алберт Попов и Йоан Тодоров ще представят България
Следете всички новини, анализи и коментари за Йоан Тодоров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Алберт Попов и Йоан Тодоров ще представят България
Кристофершен спечели първа титла
Алберт Попов и Йоан Тодоров ще стартират днес на световното в Оре
Двама българи ще стартират в основното състезание в Оре на 15-и февруари
Попов, Златков и Тодоров отлетяха в добро настроение и с националния флаг
Легендата Петър Попангелов награди призьорите
Йоан Тодоров е 13-и с трето време във втория манш
Националът по ски Йоан Тодоров завърши днес на престижното 22-ро място в гигантския слалом от програмата на световното първенство по ски за младежи, к...
Боровец. Силните изяви на Йоан Тодоров (на снимката) за купа "Бороспорт" продължиха и днес. Само 24 часа след като 17-годишният алпиец на "Юлен" спече...
Боровец. Националът Йоан Тодоров (на снимката) спечели слалома за купа "Бороспорт", който се проведе днес на писта "Попангелов" в Боровец. За първият...
София. Шампионско посрещане получиха днес на летище София алпийците ни, които участваха на 12-ия европейски младежки олимпийски фестивал в Лихтенщайн...
Националът Йоан Тодоров (Юлен) спечели титлата в гигантския слалом от държавния шампионат в Боровец. Стартовете се проведоха на писта "Петър Попангел...