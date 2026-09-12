Йоан Павел II карал ски с омъжена жена
Кардинал Карол Войтила ходил на ски ваканция с приятелката си Анна-Тереза Тименецка преди да оглави Ватикана
Следете всички новини, анализи и коментари за Йоан Павел Ii. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кардинал Карол Войтила ходил на ски ваканция с приятелката си Анна-Тереза Тименецка преди да оглави Ватикана
В обозримо бъдеще не може да се говори за обединение на църквите, казва архимандрит Филип - Ватиканът и православието са единодушни срещу еднополовит...
Йоан Павел II помага на болни в столичния квартал "Гоце Делчев", свидетелства народната лечителка леля Вера Свръхестествени явления, свързани с папа...
Йоан Павел II ме порази с кроткостта си, спомня си космонавтът Георги Иванов На 27 април папа Йоан Павел II сложи ореол, редом с папа Йоан XXIII. БГ...
Рим. Днес Папа Франциск официално обяви Йоан XXIII и Йоан Павел II за светци на церемонията по канонизиране в Рим, съобщават световните агенции. „Ние...
Плевен. Паметник на покойния папа Йоан Павел II ще бъде издигнат в Белене, където има голяма католическа общност. Той ще се намира в центъра на новои...
Върховният понтиф одобри канонизирането на блажения Йоан ХХІІІ