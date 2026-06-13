Полярното сияние над Юпитер експлоадира
Японски учени установиха, че постоянното полярно сияние на Юпитер експлодира, като причинява защеметяващи фойерверки над райони. Експлозиите нямат нищ...
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Японски учени установиха, че постоянното полярно сияние на Юпитер експлодира, като причинява защеметяващи фойерверки над райони. Експлозиите нямат нищ...