Днес Сан Стефано е оазис в лудницата на Истанбул

В крайбрежния кв. "Йешилкьой" нищо не напомня за паметния 3 март 1878 г. В "Йешилкьой", както се нарича днес Сан Стефано, нищо не напомня, че тук на...