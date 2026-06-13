Днес Сан Стефано е оазис в лудницата на Истанбул
В крайбрежния кв. "Йешилкьой" нищо не напомня за паметния 3 март 1878 г. В "Йешилкьой", както се нарича днес Сан Стефано, нищо не напомня, че тук на...
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В крайбрежния кв. "Йешилкьой" нищо не напомня за паметния 3 март 1878 г. В "Йешилкьой", както се нарича днес Сан Стефано, нищо не напомня, че тук на...