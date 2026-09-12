Янкович с уайлд кард за Турнира на шампионките в София
София. Сръбската тенисистка Йелена Янкович получи втората "уайлд кард" за Garanti Koza WTA Турнира на шампионките, който ще се проведе в София от 28 о...
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София. Сръбската тенисистка Йелена Янкович получи втората "уайлд кард" за Garanti Koza WTA Турнира на шампионките, който ще се проведе в София от 28 о...
Ню Йорк. Бившата №1 в света Йелена Янкович (Сърбия) за шести пореден път спря победния ход на Цветана Пиронкова. Този път това се случи във втори кръг...
Интересна случка видяха зрителите на мача между Йелена Янкович и американката Коко Вандервеге на турнира в Монреал. В първия сет след едно разиграван...