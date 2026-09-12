Четвърто самозапалване на електромобил Jaguar I-Pace в САЩ
Застрахователната компания признава пълното унищожаване на електромобила в резултат на пожара
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Застрахователната компания признава пълното унищожаване на електромобила в резултат на пожара
Първият кросоувър на Jaguar - моделът F-PACE, беше представен на автомобилното изложението във Франкфурт. Високопроходимият Jaguar е изграден на алуми...
Кабриолетът на Jaguar вади 360 к.с. от 3-литровия V6 двигател Той е мощен и бърз. Пленява те от пръв поглед, глези те и раздялата с него е болезнена....