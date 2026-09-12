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Бързата котка F-Type S

Бързата котка F-Type S

Кабриолетът на Jaguar вади 360 к.с. от 3-литровия V6 двигател Той е мощен и бърз. Пленява те от пръв поглед, глези те и раздялата с него е болезнена....

24 юни | 20:30
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