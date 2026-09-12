Страшен пожар бушува между две села
На терен работят 10 екипа пожарникари
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На терен работят 10 екипа пожарникари
Огненият ад между Изворово, Дрипчево и Оряхово унищожи 50 хиляди декара площ. От тях над 4700 декара са горски фонд. Това съобщиха от пресцентъра на О...
Над 2000 декара горска територия е засегната от пожара в землището на селата Дрипчево и Изворово. Това съобщиха от пресцентъра на Изпълнителна агенция...
Остава бедственото положение в двете села Продължава гасенето на пожара, обхванал около 45 хиляди декара площ край Харманли. Овладени са пламъците, д...
Огромен пожар гори между харманлийските села Изворово и Дрипчево. Обявено е бедствено положение. Това съобщиха от Областна администрация - Хасково. И...
Добрич. Община Генерал Тошево купи една от емблематичните сгради в общината, свързана с творчеството на Певеца на Добруджа - Йордан Йовков. Това е мел...