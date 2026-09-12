И това го има! Шофьор се извини на пътниците
Ето какво каза след края на стачката
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Ето какво каза след края на стачката
Ако вие в момента искате да внушите, че лекарите участват в несправедлива война, това вероятно е обида към тях, каза премиерът на бившия здравен минис...
Простих й, тя е добър човек, каза Маркъл
Здравният министър Петър Москов се извини на общопрактикуващите лекари за това, че мненията им не са били взимани предвид и не са били дискутирани при...