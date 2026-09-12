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Москов се извини на лекарите

Москов се извини на лекарите

Здравният министър Петър Москов се извини на общопрактикуващите лекари за това, че мненията им не са били взимани предвид и не са били дискутирани при...

05 април | 13:21
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