Беларус излезе от Източното партньорство на ЕС
Страната извика за консултации постоянния си представител в Европейския съюз
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Страната извика за консултации постоянния си представител в Европейския съюз
Вилнюс. Грузия и Молдова са парафирали съответните им споразумения за асоцииране с Европейския съюз преди началото на срещата на върха на Източното...
Вилнюс. Днес стартира срещата на Източното партньорство в литовската столица Вилнюс на фона на скорошното неочаквано решение на Киев да не подписва сп...