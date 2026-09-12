Уникално! Откриха нов източник на основени елементи
Тези метали играят важна роля при конструирането на електрически автомобили,
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Тези метали играят важна роля при конструирането на електрически автомобили,
„Не е пропан-бутан, не е някакъв взривоопасен газ, но още нямаме информация какъв е, признава инсп. Александър Ташев от регионалната дирекция по пожар...
Достоверен източник потвърди, че "КонтурГлобал Марица-изток 3" е постигнала споразумение с НЕК и правителството за промяна на Споразумението за дългос...
Лондон. Британските медии подклаждат огъня на страховете за лавина от български и румънски имигранти след падането на ограниченията пред гражданите на...