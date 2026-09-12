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Взрив в центъра на Париж

Взрив в центъра на Париж

Мощен взрив разтърси центъра на Париж. По всяка вероятност експлозията е причинена от изтичане на газ. Сградата, която се намира в близост до Парижкат...

01 април | 13:39
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