Експлозия в Белгия разтърси 3 сгради
Причината за мощната експлозия е изтичaнe нa гaз
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Причината за мощната експлозия е изтичaнe нa гaз
Мощен взрив разтърси центъра на Париж. По всяка вероятност експлозията е причинена от изтичане на газ. Сградата, която се намира в близост до Парижкат...
Около 500 души са евакуирани в резултат на голямо изтичане на газ в южната част на Лондон, съобщава BBC, като се позовава на британската полиция. „Дв...
София. Двама души са приети в "Пирогов" с изгаряния след запалване на изтекъл газ в Банкя. Несъгласуван ремонт на водопровод в комбинация с обилния дъ...