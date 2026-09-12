Сексуален тормоз свали вътрешния министър на Израел
Вътрешният министър и вицепремиер на Израел Силван Шалом обяви в неделя, че напуска постовете си и политиката, притиснат от съобщенията в медиите за с...
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Вътрешният министър и вицепремиер на Израел Силван Шалом обяви в неделя, че напуска постовете си и политиката, притиснат от съобщенията в медиите за с...
Отново насилие! Израел е буквално заливан от вълни от нападения с ножове и огнестрелно оръжие. До сега атаките бяха резултат от планиране и търсени пр...
Израелският премиер Бенямин Нетаняху предизвика брожение, като заяви, че мюсюлмански лидер е убедил Хитлер да започне Холокоста. Той обвини палестинск...