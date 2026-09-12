Американски щат изпревари Япония!
Стана четвъртата икономика в света
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Стана четвъртата икономика в света
Акциите на компанията се повишиха
Целта на страната е да влезе в еврозоната на 1 януари 2023
ГЕРБ-СДС събира близо 35%, а втора политическа сила е „Има такъв народ“ с 15 процента
Това се случва за първи път от 5 години
Деко се захапа с Наско Курдов