Чудо! Наклонената кула в Пиза се изправя
Пълна промяна във визията на един от символите на Италия
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Пълна промяна във визията на един от символите на Италия
Георги Лозанов си изправи косата навръх Нова година. Причината е била участието на шефа на СЕМ в карнавал, в който той се превъплътил в образа на отец...
Джилио. Потъналият кораб "Коста Конкордия" може да бъде отново върнат в изправно положение следващата седмица, като акцията ще струва 1 милиард долара...