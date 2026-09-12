Големи изненади в БОК! Слави Бинев става вице
Ето решенията на ръководството
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Ето решенията на ръководството
Говори лидерът на партията Атанас Зафиров
Преди дни Корнелия Нинова заяви, че БСП ще държи мандата до 15 август
Изпълнителното бюро на БСП се събира на извънредно заседание
Националният съвет заседава три часа, преди да вземе решение
Увеличават се заместник-председателите, които Нинова натоварва с отговорности
Важно е Градската организация на БСП в София да функционира като единен организъм - здрав и боеспособен, заяви Калоян Паргов
До месец новият лидер на БСП дава още власт на дамите в партията Новото Изпълнително бюро на БСП излезе с т.нар. "семейна снимка" (family photo, en)...
София. "Равен достъп до образование и повече прозрачност в бюджетните разходи предлага БСП Лява България. Затова предстои да бъдат внесени законопро...
София. Предстои среща на Националния съвет на БСП. На нея ще бъдат обсъдени промени в състава на Изпълнителното бюро, информира БНТ. Председателят на...
София. Изпълнителното бюро на БСП се събра в навечерието на заседанието на Конмсултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при президента, съобщи...